Na Zona Euro, Canadá, Japão, Reino Unido e EUA, os peritos acreditam que as reformas destinadas a aumentar a transparência na avaliação dos instrumentos financeiros foram implementadas e que a capacidade dos bancos centrais de providenciar liquidez foi reforçada.



Contudo, "há maior controvérsia entre os peritos sobre se foi implementada uma regulamentação mais rígida, bem como sobre as regras para os institutos financeiros transnacionais e as agências de rating", conclui o inquérito. Seja como for, a maioria dos peritos das economias avançadas diz estar satisfeita com a actual política económica do seu país.



Emergentes menos optimistas



A confiança é menor entre os peritos das economias emergentes. "Claramente os países que foram mais atingidos pela crise, também no que toca a consequências da crise financeira, parecem menos optimistas", lê-se no relatório.



A diferença é a mesma quando se trata apenas de avaliar se os países estão, ou não, preparados para enfrentar uma crise, sem comparar a situação com 2007. Apesar de os peritos das economias emergentes considerarem que as reformas do pós-crise foram implementadas de forma satisfatória, "continuam a ser da opinião de que as suas economias não estão suficientemente resistentes se enfrentarem outra crise", adianta o documento.



Esta diferença pode justificar-se pela forma como as economias emergentes acabaram por ser afectadas pela crise: o problema rebentou no sistema financeiro dos Estados Unidos, contagiou-se rapidamente à Europa, mas chegou aos emergentes já pelo terreno económico e não tanto por interdependências financeiras.



"Como a maioria das economias avançadas entrou em recessão, havia menos investimento directo estrangeiro, menos consumo, menos ajuda externa e comércio, o que teve um efeito duradouro nas taxas de crescimento das economias emergentes e em desenvolvimento", explica o relatório do Ifo institute.



Ou seja, as medidas correctivas que foram aplicadas aos sistemas financeiros na verdade não estão direccionadas para lidar com a fragilidade que ditou o abalo no mundo emergente.

