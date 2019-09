Inflação na Zona Euro em mínimos de 2016. Portugal é o único país com deflação

Este foi o segundo mês consecutivo em que os preços diminuíram em Portugal. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, o indicador utilizado pelo Eurostat para comparar a evolução dos preços nos vários Estados-membros, fixou-se em -0,1%, o que compara com -0,7% em julho.



No conjunto da UE, a taxa de inflação situou-se nos 1,4%, também estável quando comparado com julho. Em comparação com o mês anterior, a inflação em agosto caiu em nove Estados-membros, manteve-se estável em seis e aumentou em doze.



O maior contributo foi dado pelos serviços (0,6 pontos percentuais), seguindo-se os alimentos, o álcool e o tabaco (0,4 pontos percentuais) e os bens industriais excluindo a energia (0,08 pontos percentuais) ao passo que a energia deu um contributo negativo de -0,06 pontos percentuais.



A estimativa rápida da inflação da Zona Euro em setembro será publicada pelo Eurostat a 1 de outubro.

A inflação subjacente - que exclui os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados uma vez que estes são historicamente mais voláteis - também se manteve nos 1,1% em agosto, a mesma taxa registada em julho.Em agosto, Portugal foi o único Estado-membro da União Europeia com deflação, ou seja, os preços baixaram em vez de subir. Do lado oposto da tabela está a Roménia onde os preços subiram 4,1%.