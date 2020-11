Conheça as medidas em vigor para cada um dos três níveis de risco

Leia Também Veja em que escalão de risco está cada concelho

A renovação do estado de emergência, que estará em vigor a partir de 24 de novembro, passa a diferenciar os concelhos de acordo com o nível de risco. A nova listagem abrange 213 concelhos, mais 22 face aos 191 identificados na última quinzena.Destes, 47 são concelhos de "risco extremamente elevado", onde existem mais de 960 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. O segundo nível abrange 80 concelhos, que por terem entre 480 e 960 casos, estão em risco "muito elevado". O Governo decidiu que, para já, vão aplicar-se as mesmas restrições nos concelhos inseridos nos dois níveis de maior gravidade.Seguem-se os municípios onde o nível de risco é "elevado", por registarem entre 240 e 480 casos. São atualmente 86 concelhos. De fora destas restrições estão 65 concelhos nacionais, que têm menos de 240 casos por 100 mil habitantes. Nos 127 concelhos de risco "muito elevado" e "extremamente elevado", às limitações em vigor nos municípios de risco elevado, acrescem outras mais severas.Conheça as medidas em vigor para cada um dos níveis de risco:



- Manutenção da proibição de circulação na via pública entre as 23h e as 5h

- Ações de fiscalização do cumprimento de teletrabalho obrigatório

- Manutenção dos horários de encerramento: Estabelecimentos comerciais encerram às 22h

- Restaurantes e equipamentos culturais encerram às 22h30





Concelhos de risco muito elevado e extremamente elevado (>480 casos):

- Sábados, domingos e feriados de 1 e 8 dezembro: Proibição de circulação na via pública e encerramento de estabelecimentos comerciais entre as 13h e as 5h

- Vésperas de feriado (30 de novembro e 7 dezembro): Encerramento dos estabelecimentos comerciais a partir das 15h







