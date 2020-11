Há 103 concelhos onde o risco de contágio aumentou. Veja o que aconteceu no seu

O Governo atualizou este sábado a lista de concelhos em função do risco epidemiológico da covid-19. A nova listagem passa a separar os municípios em quatro patamares de risco: "moderado", "elevado", "muito elevado" e "extremo".



Ao escalão de risco moderado correspondem os municípios com menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Os concelhos com 240 a 480 casos são classificados de risco elevado, enquanto os com entre 480 e 960 casos são de risco muito elevado. Os municípios com mais de 960 casos por 100 mil residentes encontram-se em risco extremo.





Apesar de na anterior lista, atualizada a 12 de novembro, esses escalões não existirem, a Direção-Geral de Saúde (DGS) revelou segunda-feira o número de casos por 100 mil habitantes em cada concelho. A DGS reportou os dados até 10 de novembro, a data usada pelo Governo para atualizar a lista de concelhos de risco, que integrava 191 municípios, dos quais apenas três - Alcochete, Cadaval e Montijo - estavam abaixo do limiar dos 240 casos por 100 mil habitantes mas que se localizam junto a concelhos de risco.Desta feita desconhece-se a data a que se referem os dados usados para a avaliação do risco dos concelhos. Se o procedimento tiver sido idêntico ao anterior, contudo, foram tidos em conta os casos confirmados em cada concelho entre 5 e 18 de novembro, uma vez que a reunião do Conselho de Ministros que aprovou a atualização da lista decorreu a 20 de novembro.Aplicando os atuais escalões aos valores divulgados pela DGS relativos a 10 de novembro constata-se que a maioria (173) dos concelhos mantiveram-se no mesmo escalão. Ainda assim, em 103 municípios a situação deteriorou-se. Apenas 32 concelhos registaram uma evolução positiva que lhes permitiu mudar para um escalão mais favorável.Destacam-se pela negativa os concelhos de Alcanena, Alfândega da Fé, Crato e Portalegre que passaram do patamar de 240 a 480 casos por 100 mil habitantes para o de mais de 960 casos.Em sentido contrário, os municípios da Guarda, Idanha-a-Nova, Murça, Sever do Vouga e Trancoso saem do patamar de risco mais elevado.Já mais preocupante é o facto de terem subido ao patamar de risco extremo vários dos municípios mais populosos, nomeadamente Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, Maia, Gondomar, Braga e Barcelos. Só estes seis concelhos têm mais de um milhão de habitantes.

Abrantes (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Águeda (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Aguiar da Beira (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Alandroal (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Albergaria-a-Velha (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Albufeira (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Alcácer do Sal (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Alcanena (Pior. Passa de risco elevado para extremo)

Alcobaça (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Alcochete (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Alcoutim (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Alenquer (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Alfândega da Fé (Pior. Passa de risco elevado para extremo)

Alijó (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Aljezur (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Aljustrel (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Almada (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Almeida (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Almeirim (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Almodôvar (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Alpiarça (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Alter do Chão (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Alvaiázere (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Alvito (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Amadora (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Amarante (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Amares (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Anadia (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Angra do Heroísmo (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Ansião (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Arcos de Valdevez (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Arganil (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Armamar (Pior. Passa de risco moderado para muito elevado)

Arouca (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Arraiolos (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Arronches (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Arruda dos Vinhos (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Aveiro (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Avis (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Azambuja (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Baião (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Barcelos (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Barrancos (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Barreiro (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Batalha (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Beja (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Belmonte (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Benavente (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Bombarral (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Borba (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Boticas (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Braga (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Bragança (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Cabeceiras de Basto (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Cadaval (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Caldas da Rainha (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Calheta - Madeira (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Calheta - Açores (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Câmara de Lobos (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Caminha (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Campo Maior (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Cantanhede (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Carrazeda de Ansiães (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Carregal do Sal (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Cartaxo (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Cascais (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Castanheira de Pêra (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Castelo Branco (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Castelo de Paiva (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Castelo de Vide (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Castro Daire (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Castro Marim (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Castro Verde (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Celorico da Beira (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Celorico de Basto (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Chamusca (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Chaves (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Cinfães (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Coimbra (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Condeixa-a-Nova (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Constância (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Coruche (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Corvo (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Covilhã (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Crato (Pior. Passa de risco elevado para extremo)

Cuba (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Elvas (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Entroncamento (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Espinho (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Esposende (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Estarreja (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Estremoz (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Évora (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Fafe (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Faro (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Felgueiras (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Ferreira do Alentejo (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Ferreira do Zêzere (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Figueira da Foz (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Figueira de Castelo Rodrigo (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Figueiró dos Vinhos (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Fornos de Algodres (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Freixo de Espada a Cinta (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Fronteira (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Funchal (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Fundão (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Gavião (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Góis (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Golegã (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Gondomar (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Gouveia (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Grândola (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Guarda (Melhor. Passa de risco extremo para muito elevado)

Guimarães (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Horta (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Idanha-a-Nova (Melhor. Passa de risco extremo para elevado)

Ílhavo (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Lagoa - Faro (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Lagoa- Açores (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Lagos (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Lajes das Flores (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Lajes do Pico (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Lamego (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Leiria (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Lisboa (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Loulé (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Loures (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Lourinhã (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Lousã (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Lousada (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Mação (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Macedo de Cavaleiros (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Machico (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Madalena (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Mafra (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Maia (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Mangualde (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Manteigas (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Marco de Canavezes (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Marinha Grande (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Marvão (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Matosinhos (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Mealhada (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Mêda (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Melgaço (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Mértola (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Mesão Frio (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Mira (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Miranda do Corvo (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Miranda do Douro (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Mirandela (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Mogadouro (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Moimenta da Beira (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Moita (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Monção (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Monchique (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Mondim de Basto (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Monforte (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Montalegre (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Montemor-o-Novo (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Montemor-o-Velho (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Montijo (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Mora (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Mortágua (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Moura (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Mourão (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Murça (Melhor. Passa de risco extremo para muito elevado)

Murtosa (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Nazaré (Pior. Passa de risco moderado para muito elevado)

Nelas (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Nisa (Pior. Passa de risco moderado para muito elevado)

Nordeste (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Óbidos (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Odemira (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Odivelas (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Oeiras (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Oleiros (Pior. Passa de risco moderado para muito elevado)

Olhão (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Oliveira de Azeméis (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Oliveira de Frades (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Oliveira do Bairro (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Oliveira do Hospital (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Ourém (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Ourique (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Ovar (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Paços de Ferreira (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Palmela (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Pampilhosa da Serra (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Paredes (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Paredes de Coura (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Pedrógão Grande (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Penacova (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Penafiel (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Penalva do Castelo (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Penamacor (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Penedono (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Penela (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Peniche (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Peso da Régua (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Pinhel (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Pombal (Pior. Passa de risco moderado para muito elevado)

Ponta Delgada (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Ponta do Sol (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Ponte da Barca (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Ponte de Lima (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Ponte de Sôr (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Portalegre (Pior. Passa de risco elevado para extremo)

Portel (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Portimão (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Porto (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Porto de Mós (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Porto Moniz (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Porto Santo (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Póvoa de Lanhoso (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Póvoa de Varzim (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Povoação (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Praia da Vitória (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Proença-a-Nova (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Redondo (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Reguengos de Monsaraz (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Resende (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Ribeira Brava (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Ribeira da Pena (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Ribeira Grande (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Rio Maior (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Sabrosa (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Sabugal (Pior. Passa de risco moderado para muito elevado)

Salvaterra de Magos (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Santa Comba Dão (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Santa Cruz (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Santa Cruz da Graciosa (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Santa Cruz das Flores (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Santa Maria da Feira (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Santa Marta de Penaguião (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Santana (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Santarém (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Santiago do Cacém (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Santo Tirso (Igual. Mantém-se em risco extremo)

São Brás de Alportel (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

São João da Madeira (Igual. Mantém-se em risco extremo)

São João da Pesqueira (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

São Pedro do Sul (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

São Roque do Pico (Igual. Mantém-se em risco moderado)

São Vicente (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Sardoal (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Sátão (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Seia (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Seixal (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Sernancelhe (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Serpa (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Sertã (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Sesimbra (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Setúbal (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Sever do Vouga (Melhor. Passa de risco extremo para muito elevado)

Silves (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Sines (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Sintra (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Sobral de Monte Agraço (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Soure (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Sousel (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Tábua (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Tabuaço (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Tarouca (Pior. Passa de risco moderado para muito elevado)

Tavira (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Terras de Bouro (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Tomar (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Tondela (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Torre de Moncorvo (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Torres Novas (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Torres Vedras (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Trancoso (Melhor. Passa de risco extremo para elevado)

Trofa (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Vagos (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Vale de Cambra (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Valença (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Valongo (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Valpaços (Pior. Passa de risco moderado para muito elevado)

Velas (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Vendas Novas (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Viana do Alentejo (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Viana do Castelo (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Vidigueira (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Vieira do Minho (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Vila de Rei (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Vila do Bispo (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Vila do Conde (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Vila do Porto (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Vila Flor (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Vila Franca de Xira (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Vila Franca do Campo (Igual. Mantém-se em risco moderado)

Vila Nova da Barquinha (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Vila Nova de Cerveira (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Vila Nova de Famalicão (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Vila Nova de Foz Côa (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Vila Nova de Gaia (Pior. Passa de risco muito elevado para extremo)

Vila Nova de Paiva (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Vila Nova de Poiares (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Vila Pouca de Aguiar (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Vila Real (Igual. Mantém-se em risco muito elevado)

Vila Real de Santo António (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Vila Velha de Rodão (Melhor. Passa de risco elevado para moderado)

Vila Verde (Pior. Passa de risco elevado para muito elevado)

Vila Viçosa (Melhor. Passa de risco muito elevado para elevado)

Vimioso (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Vinhais (Pior. Passa de risco moderado para elevado)

Viseu (Igual. Mantém-se em risco elevado)

Vizela (Igual. Mantém-se em risco extremo)

Vouzela (Igual. Mantém-se em risco moderado)