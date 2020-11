Concelhos de risco extremo têm quase três milhões de habitantes

Leia Também Ir às compras ou ao restaurante? Saiba o que poderá fazer nos feriados de dezembro

O Governo divulgou este sábado a lista de concelhos colocados no novo escalão criado de "risco extremo" face à situação epidemiológica da covid-19 e que agrega os municípios que tenham registado mais de 960 novos contágios por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.Neste patamar de maior gravidade da situação da pandemia encontram-se 47 concelhos, a grande maioria no Norte do país. E, no seu conjunto, albergam uma população de(2.972.910, de acordo com as estimativas de população do INE).No escalão de, para os municípios com 480 a 960 casos por 100 mil residentes, encontram-se 80 concelhos, cuja população total é deAssim, nos fins de semana de 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro, bem como nos feriados de 1 e 8 de dezembro, osnestes 127 concelhos terão de cumprir oHá ainda 86 concelhos classificados de "risco elevado", com 240 a 480 casos por 100 mil habitantes, que somamPor último, os municípios considerados de "risco moderado", com menos de 240 casos, são 95, incluindo os 30 concelhos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, num total de 1,22 milhões de residentes.