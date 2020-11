Veja em que escalão de risco está cada concelho

O Governo procedeu este sábado à segunda atualização da lista de concelhos considerados de risco elevado devido à situação da pandemia de covid-19. A nova listagem abrange 213 municípios, mais 22 do que a anterior lista, que incluía 191 concelhos.O primeiro-ministro revelou que 17 concelhos passaram de situação de risco para risco moderado, enquanto 39 passam a ser concelhos de risco pelo menos elevado e 174 mantêm-se num dos três escalões de risco elevado. Mais tarde, o Governo corrigiu para 15 os municípios que baixaram para risco moderado, uma vez que Caldas da Rainha e Golegã já se encontravam nessa situação.

Agora, passam a existir quatro escalões para classificar os concelhos: risco moderado (com menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias), risco elevado (240 a 480 casos), risco muito elevado (480 a 960) e extremamente elevado (mais de 960).O primeiro-ministro sublinhou que "é uma lista dinâmica, que será revista de 15 em 15 dias, como temos feito e, agora, alinhada também com o calendário da revisão do estado de emergência".António Costa, em conferência de imprensa, revelou que as medidas não serão diferenciadas entre os concelhos de risco muito elevado e para os de risco extremamente elevado, nomeadamente o recolher obrigatório aos fins de semana e nos feriados de 1 e 8 de dezembro entre as 13:00 e as 05:00 e o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 15:00 nas vésperas dos feriados (30 de novembro e 7 de dezembro).