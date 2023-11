Pedro Nuno Santos vai candidatar-se à liderança do PS

O deputado e ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, vai candidatar-se à liderança do Partido Socialista, avança a RTP.





A decisão do atual comentador televisivo está tomada, independentemente do calendário que venha a ser definido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após a reunião do Conselho de Estado que está a decorrer esta quinta-feira, 9 de novembro, no Palácio de Belém.





A RTP acrescenta que Pedro Nuno Santos tem recolhido o apoio de vários dirigentes do partido e que neste momento está a ser preparado um documento de apoio, que terá já dezenas de assinaturas de atuais e antigos dirigentes do PS.





Este documento deverá ser divulgado nos próximos dias, depois da reunião da comissão política do partido marcada para esta quinta-feira à noite.





O Expresso já tinha noticiado esta quarta-feira que o ex-ministro das Infraestruturas poderia anunciar a candidatura até à próxima segunda-feira, dia em que tem o comentário semanal na SIC Notícias.





O semanário indicou ainda que também o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, pondera entrar nesta corrida.



O pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa, que se comprometeu a não voltar a recandidatar-se ao cargo, abriu espaço para uma corrida ao cargo de secretário-geral do partido, a quem cabe liderar as listas e concorrer pelo cargo de chefe de Governo.





(Notícia atualizada às 16:18 horas).