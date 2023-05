Contas de Medina ainda não chegam para levar salários à meta de 2026

Governo acordou com parceiros fazer subir peso das remunerações no PIB aos 48,3%. Subida de salários e emprego do Programa de Estabilidade não permite lá chegar. Nem em 2027.

Contas de Medina ainda não chegam para levar salários à meta de 2026









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Contas de Medina ainda não chegam para levar salários à meta de 2026 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar