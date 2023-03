Costa diz que BCE pouco tem feito para travar a inflação. Governo concerta ataque a Lagarde

O primeiro-ministro e o ministro das Finanças voltam a atacar a política monetária do Banco Central Europeu e, quase em simultâneo, apontam o dedo a Christine Lagarde, considerando que a subida das taxas de juro prejudica as famílias e pouco fazem para travar a inflação.

"Convém que o BCE seja muito prudente na forma como está a conduzir a política monetária", começou por afirmar António Costa em Bruxelas, depois da Cimeira do Euro desta sexta-feira. Para o primeiro-ministro, as causas desta inflação são "muito distintas das causas habituais", por isso, a solução não deve ser a tradicional.





Leia Também Famílias vulneráveis com apoio de 30 euros por mês até ao fim do ano

Mais. António Costa acredita mesmo que a opção pela subida das taxas de juro pouco tem feito para travar a inflação e se isso tem vindo a acontecer nos últimos meses, deve-se às medidas tomadas pelos governos europeus."Se a inflação está a ser controlada deve-se em primeiro lugar às medidas que os governos estão a tomar para controlar os preços da energia e apoiar o aumento dos custos de produção dos produtos agrícolas", frisou o chefe do Governo para logo a seguir afirmar que "até agora as contribuições significativas da subida das taxas de juro para controlar a inflação não se verificaram e é improvável que se verifiquem devido às causas especificas desta inflação", rematou.Quase à mesma hora, mas a dois mil quilómetros de distância, o ministro das Finanças, Fernando Medina, criticava também a atuação da presidente do Banco Central Europeu (BCE) por exigir o fim dos apoios generalizados às famílias para conter a inflação."Considero que está a ser muito dura, sim", disse Fernando Medina. O ministro das Finanças respondia assim a questões colocadas pelos jornalistas. Christine Lagarde tem definido que os Estados-membros do Euro devem reduzir apoios generalizados o mais brevemente possível, para que a subida das taxas de juro possa penalizar o poder de compra e, assim, ajudar a conter a inflação."É importante termos consciência" que a subida de preços e a consequente subida das taxas de juro "colocam às famílias uma pressão muito grande", defendeu Fernando Medina.

Considerando que a subida de preços se deve a questões de oferta e muito relacionada ainda com a guerra da Ucrânia, o ministro considerou que não é possível "fazer essa desinflação através das famílias portuguesas, não são elas que estão a gerar a inflação".