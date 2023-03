Último comunicado do BCE devia indicar mais subidas de juros, diz Isabel Schnabel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Isabel Schnabel, membro da comissão executiva do Banco Central Europeu (BCE), pressionou a instituição para que o comunicado referente à última reunião de política monetária – que decorreu este mês – apontasse para mais subidas das taxas de juro no futuro, avançam fontes conhecedoras do assunto à Bloomberg.





Ao fazê-lo, a autoridade monetária estaria a repetir o gesto, uma vez que após a reunião do conselho do BCE em fevereiro, a instituição afirmou em comunicado que, além de subir os juros diretores em 50 pontos base, iria repetir a dose em março. Tal subida acabou mesmo por acontecer, apesar da turbulência no setor da banca.





Após o encontro que decorreu há quase duas semanas, a instituição não falou sobre novos aumentos no comunicado e Christine Lagarde, durante a conferência de imprensa após o encontro, não se comprometeu com a questão dos juros no futuro.





"O que sabemos é que muito caminho a percorrer", respondeu a presidente do BCE quando questionada sobre subidas dos juros, lembrando que as decisões do banco central vão sendo tomadas consoante a economia evolui. E, neste momento, "a incerteza é muito elevada" devido ao stress no sistema financeiro causado pelo Credit Suisse e Silicon Valley Bank.





Desde 22 de março, a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento está em 3,5%, enquanto as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez subiram para 3,75%. Já a taxa aplicável à facilidade permanente de depósito cresceu para 3%. A inflação voltou a abrandar em fevereiro para 8,5%.