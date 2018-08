O primeiro-ministro, António Costa, apelou a todas as populações que respeitem o que lhes é pedido pelas autoridades que estão a combater os fogos, salientando que o que se está a fazer é "assegurar o bem mais precioso que é a vida". O primeiro-ministro falava numa conferência de imprensa na Autoridade Nacional de Protecção Civil, citado pela Sábado.

António Costa defendeu que o caso de Monchique é a excepção "que confirmou a regra do sucesso da operação ao longo destes dias", considerando que "valeu a pena a prevenção". Se nada tivesse sido feito, "seguramente com a vaga de calor que tivemos, teríamos mais do que as 581 ocorrências, mais do que estes 26 incêndios e mais graves", sublinhou.

Quando ao incêndio de Monchique, António Costa admitiu que serão precisos mais dias para apagar o incêndio no concelho algarvio, pois as oportunidades de "combate efectivo" são muito reduzidas. "Não vale a pena ter a ilusão de pensar que este incêndio será apagado nas próximas horas. As condições serão adversas, do ponto de vista de temperatura, de velocidade do vento e de humidade relativa", explicou, acrescentando que um "trabalho de contenção é o que está a ser feito e pode ser feito".



As chamas que lavram no concelho de Monchique já provocaram 32 feridos – 31 ligeiros e um grave -, segundo os números apresentados esta quarta-feira, 8 de Agosto, pela segunda comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar. O número de pessoas deslocadas devido aos incêndios ascende a 181.