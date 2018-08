Incêndio em Monchique já provocou 32 feridos

As chamas que lavram no concelho de Monchique já provocaram 32 feridos – 31 ligeiros e um grave -, segundo os números apresentados esta quarta-feira, 8 de Agosto, pela segunda comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, citada pela Sábado.



A situação é agora "mais estável", quando comparado com ontem, mas a responsável admite que surjam reactivações esta tarde. Patrícia Gaspar admite que o vento tem dificultado o combate às chamas, mas que os bombeiros conseguiram "bons progressos" durante a madrugada.



O incêndio lavra desde sexta-feira em Monchique já afecta também os concelhos de Silves e Portimão, igualmente no distrito de Faro, tendo destruído casas e muitas viaturas.