Costa ironiza críticas sobre o IUC: "significa um aumento máximo de 25 euros"

Prefere

mais

25

euros

de

IUC

ou

menos

874

euros

de

IRS?

A

minha

escolha

é

muito

simples.

Questionado pela Iniciativa Liberal sobre se "vai ou não recuar" na subida do IUC que consideram ser uma medida "socialmente injusta", António Costa pediu "seriedade" na discussão do assunto. Ironizou referindo que o "escândalo fiscal" denunciado pelos liberais (na verdade, a IL caracterizou como uma "crueldade fiscal") se traduz apenas na contabilização da componente ambiental "para além da componente cilindrada" e "significa um aumento máximo de 25 euros por ano".Rui Rocha criticou o Executivo por querer "penalizar as pessoas que não têm recursos para trocar de viatura" num momento onde as pessoas passam por dificuldades."Diz o ministro Fernando Medina que isto é um incentivo à renovação da frota. Estamos num momento em que as pessoas não conseguem olhar para o frigorífico e perceber que não vão renovar o stock do frigorífico. E o ministro Fernando Medina quer renovar a frota", criticou Rui Rocha.António Costa respondeu apontando para a subida prevista do salário mínimo nacional e a descida do IRS como meios de compensar a subida do IUC: "o escândalo fiscal que o deputado se refere significa um aumento máximo de 25 euros por ano. E o deputado faz esse escândalo no ano em que o aumento mensal do salário mínimo nacional são 60 euros".Eu quero baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho, sobre os rendimentos dos pensionistas, porque quero maior justiça social em Portugal", concluiu.