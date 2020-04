Margrethe





"O objetivo do regime consiste em ajudar as empresas a cobrir as suas necessidades imediatas em termos de fundo de maneio ou investimento, assegurando assim a continuação das suas atividades", segundo o comunicado.



Os regimes de apoio são autorizados ao abrigo do chamado "Quadro Temporário" adotado pela Comissão a 19 de março, para permitir aos Estados-membros da União Europeia (UE) maior flexibilidade nas ajudas estatais para apoiar a economia a fazer face aos efeitos da pandemia.



Esse quadro estipula, no caso das subvenções diretas, que o apoio não poderá exceder 800.000 euros por empresa e, quanto às garantias estatais, que o montante garantido é limitado e as garantias vigoram por um máximo de seis anos.



Surgido em dezembro, na China, o novo coronavírus já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, mais de 59 mil das quais morreram.



O continente europeu, com mais de 603 mil infetados e mais de 43 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos.



A Comissão Europeia aprovou este sábado dois regimes de apoios estatais do Governo português à economia para fazer às consequências da pandemia provocada pelo novo coronavírus, no valor de 13 mil milhões de euros, anunciou a instituição em comunicado."Os 13 mil milhões de euros dos regimes portugueses permitirão a Portugal conceder subvenções diretas e garantias públicas sobre empréstimos para ajudar as PME e as grandes empresas a cobrir as necessidades de investimento e fundo de maneio e a prosseguir as suas atividades neste momento difícil", afirmou a vice-presidente da Comissão e titular da pasta da Concorrência,Vestager, citada no texto.