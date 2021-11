Custas judiciais não sobem em 2022 e máscaras mantêm isenção de IVA

As custas judiciais manter-se-ão sem alterações no próximo ano, com a suspensão da atualização automática da unidade de conta processual prevista no Regulamento das Custas Processuais. A medida foi aprovada esta quarta-feira na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) e resultou de propostas do PAN e do PSD. Teve votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, menos do PS, que votou contra.

Na mesma sessão foi aprovada uma medida que prevê que as importações, transmissões e aquisições intracomunitárias de máscaras de proteção respiratória e de gel desinfetante cutâneo se manterão em 2022 isentas de IVA, como atualmente já acontece, no âmbito da pandemia. A proposta foi apresentada pelo PS e foi aprovada por unanimidade.

