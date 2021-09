Custos de construção de habitação nova sobem 6,6% em julho

Leia Também Custos de construção de casas novas aumentam 6,5% em junho

Os custos de construção continuam a subir em Portugal. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os custos de construção de habitação nova subiram 6,6% no mês de julho, face ao mesmo período do ano passado.Os custos de construção estão a subir de forma mais acentuada desde o início deste ano.Os preços dos materiais e também os custos da mão de obra aumentaram na comparação homóloga, com uma subida de 8,6% e 3,9%, respetivamente. Já analisando face ao mês anterior, foi registado um abrandamento na variação do custo da mão de obra, que passou de 6,2% em junho para os 3,9% em julho."O custo da mão de obra contribuiu com 1,7 p.p. para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN e a componente dos materiais contribuiu com 4,9 p.p.", especifica o INE.