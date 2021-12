“Debate sobre as regras orçamentais da UE é altamente enganador”, diz Poul Thomsen

Para Thomsen, “a noção de que as regras estão a impor austeridade é obviamente mais um mito” e é por isso que teme que “alterar as regras sem medidas credíveis para lidar com os problemas estruturais subjacentes apenas dê aos políticos mais uma desculpa para adiar a resolução destes problemas.” Ou seja, “é fazer uma mudança para que tudo continue igual”.

