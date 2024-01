Deco lança plataforma que compara preços e promete poupança de 1.000 euros por ano

Leia Também Eletricidade está mais cara e vem aí frio polar. Saiba como aquecer a casa sem estourar o orçamento

A Deco Proteste anunciou a estreia, esta segunda-feira, de um agregador de vários simuladores diferentes - da habitação, aos combustíveis, passando pela energia, telecomunicações e custos bancários - queEsta plataforma que reúne comparadores de preços em vários bens e serviços essenciais para as famílias chama-se "Saber Poupar" e surge num ano em que "estão previstas atualizações e subidas de preços para os consumidores portugueses nas telecomunicações, na eletricidade e no gás, ou nas taxas de juro da aquisição de habitação, pelo menos, até agosto", refere a Deco Proteste.Dando como exemplo três famílias-tipo - casal com um filho, casal sem filhos e monoparental com dois filhos -,"O lançamento desta nova plataforma surge no prolongamento da estratégia "Saber é Poder", potenciando escolhas informadas, mas também dando a saber as melhores recomendações para a tomada das melhores decisões, com consequente impacto na poupança mensal de cada consumidor, diz a organização de defesa dos consumidores.Disponível em https://www.saberpoupar.pt , a ferramenta permite aos utilizadores"Em poucos passos de preenchimento, o consumidor fica a saber o valor global que poupa por ano, podendo saber o valor de poupança em cada uma das áreas selecionadas por si e as respetivas recomendações. A plataforma fornece ainda informações sobre tarifários vantajosos, contas bancárias, crédito à habitação, seguros e descontos exclusivos", acrescenta ainda a Deco Proteste.