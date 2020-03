EUA: Democratas bloqueiam "bazuca" de quase dois biliões por desacordo na utilização

Os democratas do Senado norte-americano bloquearam esta noite a "bazuca" de perto de dois biliões de dólares por discordarem dos republicanos quanto à forma como essas verbas devem ser utilizadas.



Estas verbas constituem um reforço dos estímulos económicos destinados a combater o impacto da covid-19 e com este revés tudo aponta para que esta segunda-feira o diploma não seja aprovado.





Com efeito, o bloqueio coloca em risco o plano do líder dos republicanos no Senado (onde o partido detém a maioria), Mitch McConnell, de ver esta câmara alta do Congresso dar luz verde ao novo pacote já hoje.



As bolsas do outro lado do Atlântico reagiram de imediato, na negociação fora do horário regular (o chamado "after hours), tendo afundado mais de 5% e levado a uma suspensão temporária da negociação.