A taxa de desemprego da Zona Euro recuou em junho para 7,5%, revelou esta quarta-feira, 31 de julho, o Eurostat. Este é o valor mais baixo desde julho de 2008, e em linha com as estimativas dos economistas. No conjunto da União Europeia, o mercado de trabalho também continua a melhorar, com a taxa de desemprego a recuar para 6,3%, o valor mais baixo desde 2000, quando esta série mensal começou a ser registada.

Os números mostram uma melhoria das condições na Zona Euro. Em junho de 2018, a taxa de desemprego tinha sido de 8,2%. O valor agora revelado fica também abaixo dos 7,6% registados em maio deste ano.