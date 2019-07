Crescimento da Zona Euro em mínimos de mais de cinco anos

O crescimento do PIB europeu foi inferior neste segundo trimestre em comparação com os primeiros três meses do ano.

O crescimento do PIB do conjunto dos 28 Estados membros da União Europeia situou-se nos 1,3% no segundo trimestre do ano, revela a estimativa preliminar publicada esta quarta-feira, 31 de julho, pelo Eurostat.





O crescimento da economia, em comparação com o período homólogo, é desta forma inferior ao apresentado no primeiro trimestre, de 1,6%.



Já no que diz respeito à Zona Euro, o PIB cresceu 1,1% face ao mesmo trimestre de 2018, abaixo da subida de 1,2% observada nos primeiros três meses do ano. Esta é a variação homóloga mais baixa desde o quarto trimestre de 2013, em que o PIB subiu 0,8%.



Na variação em cadeia - ou seja na comparação com o trimestre anterior - também se regista um abrandamento tanto na União Europeia como na Zona Euro. No bloco regional, o crescimento desacelerou de 0,5% para 0,2% enquanto na região da moeda única a subida do PIB abrandou de 0,4% para 0,2%, em linha com as estimativas dos economistas.