Draghi abre a porta a mais estímulos e descida de juros

O presidente do Banco Central Europeu admitiu esta terça-feira que o Banco Central Europeu poderá avançar com mais medidas de estímulo para impulsionar a economia e a inflação da Zona Euro, referindo que um novo corte de juros faz parte das ferramentas à disposição da autoridade monetária.





Se as perspetivas económicas não melhorarem e a inflação não recuperar, "serão necessárias medidas de estímulo adicionais", disse o presidente do BCE no seu discurso de abertura dos trabalhos do primeiro dia completo de trabalhos do 6.º Fórum do BCE, que decorre em Sintra.