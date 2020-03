Draghi pede aumento da dívida pública e empréstimos da banca a custo zero

O antigo presidente do BCE diz que devem ser os governos a absorver os custos da pandemia do novo coronavírus e que é necessário mobilizar "imediatamente" todo o sistema financeiro.

Mario Draghi, antigo presidente do Banco Central Europeu (BCE), considera que a atual pandemia do novo coronavírus resultará, inevitavelmente, numa "recessão profunda". É preciso evitar, porém, que essa recessão se transforme numa "depressão prolongada", agindo com força e rapidez suficientes.





Mas como? Num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no Financial Times, o antigo líder da autoridade monetária defende que a resposta tem obrigatoriamente de envolver um aumento significativo da dívida pública. "A perda de rendimento do setor privado – e qualquer aumento da dívida para preencher a lacuna – tem de ser absorvida, na totalidade ou em parte, nos balanços dos governos", afirma Draghi.