Economia alemã recua 0,2% no quarto trimestre de 2022

. "A definição habitual de uma recessão é quando o produto interno bruto recua dois trimestres consecutivos. É altamente provável uma nova descida no atual trimestre, e este será provavelmente mais expressivo", acrescenta.

A economia alemã contraiu no quarto trimestre de 2022, o que dá mais força a um cenário de recessão no país. A pesar no crescimento da maior economia europeia está uma elevada inflação e preços do gás altos, que já começaram a causar danos na procura.O produto interno bruto (PIB) do país registou um decréscimo homólogo de 0,2% de outubro a dezembro, ficando abaixo das previsões dos economistas que apontavam para que este tivesse estagnado. Isto depois de um crescimento de 0,3% no terceiro trimestre. "Depois de a economia alemã se ter aguentado bem nos primeiros três trimestres apesar das difíceis condições, o pib decresceu ligeiramente no quatro trimestre", refere o instituto alemão de estatísticas Destatis Indicadores divulgados nas últimas semanas mostram um aumento da confiança das empresas no país e uma queda da subida de preços.Timo Wollmershäuser,levados níveis de inflação levaram a economia alemã a uma recessão de inverno"