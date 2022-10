Economia alemã supera expectativas e cresce 0,3% no terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A economia alemã superou as expectativas dos analistas durante o terceiro trimestre, ao acrescer 0,3%, quando os especialistas apontavam para uma contração de 0,2%.

"A economia alemã conseguiu manter a sua trajetória apesar das difíceis condições estruturais da economia global com a continuação da pandemia, as interrupções nas cadeia de abastecimento, o aumento dos preços e a guerra na Ucrânia", frisa o gabinete germânico de estatística, Destatis.

Ainda assim, os analistas mantém-se pessimistas. "Os principais indicadores alemães "apontam para um novo enfraquecimento da economia no quarto trimestre e não parece haver qualquer melhoria à vista", disse Carsten Brzeski, economista do ING. "A recessão só está atrasada, não cancelada", acrescentou, citado pelo Financial Times.