A economia espanhola cresceu 0,4% no segundo trimestre do ano, comparando com o anterior, segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE) divulgada esta sexta-feira.Este crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha entre abril e junho é uma décima inferior ao estimado para o trimestre anterior (0,5%). Comparando com os mesmos meses de 2022, o PIB de Espanha cresceu 1,8% no segundo trimestre.Segundo o INE espanhol, o crescimento da economia no segundo trimestre resultou da procura interna (consumo e investimento), tendo-se registado, no mesmo período, um recuo da procura externa (exportações e importações).A Comissão Europeia melhorou em maio as previsões para a economia espanhola este ano e calculou um crescimento do PIB de 1,9%, mais cinco décimas do que na estimativa anterior. Para 2024, Bruxelas manteve a estimativa de crescimento de 2% da economia de Espanha.Quanto aos dados mais recentes da inflação, os preços em Espanha subiram 2,3% em julho, segundo uma estimativa oficial divulgada hoje que, a confirmar-se, revela um aumento de quatro décimas da inflação, que foi de 1,9% em junho.Esta evolução da taxa da inflação (aumento dos preços comparando com o mesmo mês do ano anterior) em Espanha deve-se, principalmente, ao aumento dos produtos carburantes, que tinham baixado em julho de 2022, e a uma subida superior dos pacotes turísticos do que a ocorrida no ano passado, segundo o Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).O INE destaca também, num comunicado, "embora em sentido contrário", a descida dos preços da eletricidade e do gás face ao aumento em julho de 2022.