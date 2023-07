Inflação em Espanha cai para mínimos de março de 2021

ndice de preços no consumidor (IPC)

A inflação em Espanha recuou para os 1,9% em junho, revelou esta quarta-feira o instituto de estatística espanhol. Trata-se do valor mais baixo desde março de 2021.Os dados finais estão em linha com a estimativa rápida divulgada no final de junho e colocam a inflação espanhola abaixo dos 2% - meta definida pelo Banco Central Europeu (BCE).Na base deste recuo do í, detalha o gabinete espanhol, está sobretudo a redução dos preços no setor da energia, alimentação e bebidas não alcoólicas.Por categoria, os transportes foram os que mais contribuíram para a descida da inflação em junho. Uma tendência que se justifica pelo facto de "a subida dos preços dos combustíveis e lubrificantes ter sido mais baixa do que em junho do ano anterior", explica o instituto de estatística espanhola.Também a alimentação e as bebidas não alcoólicas tiveram um forte contributo no recuo da inflação. "Este comportamento deve-se, principalmente, ao preço da fruta, do pão, cereais e carne - que aumentou menos do que em junho de 2022", refere o documento, que denota ainda a estabilidade de preços em produtos como o leite, queijo e ovos - que no ano anterior subiram - e a descida dos preços dos legumes e hortaliças.No que diz respeito à taxa de inflação subjacente, que exclui produtos como a energia e alimentos, fixou-se nos 5,9%, menos duas décimas do que em maio deste ano.Todas as comunidades autónomas viram o IPC baixar em junho, tendo Castilla-La Mancha sido aquela onde a inflação mais desceu, com um recuo de 1,8 pontos percentuais. Seguem-se Navarra e Castela e Leão (-1,6 pontos percentuais cada).