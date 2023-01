Em 2023, inflação volta a penalizar rendimentos. Veja o que muda nos preços

O que parecia passageiro, limitado a algumas categorias de produtos e controlável, aos poucos se foi enraizando, contaminando toda a economia e com efeitos nocivos para o investimento das empresas e o rendimento das famílias. A inflação alta veio para ficar e por mais tempo do que o inicialmente esperado a níveis que já não eram vistos há três décadas.



A inflação, que acaba por ser um imposto "não legislado" - ou escondido -, retira poder de compra aos consumidores, pode contrair o investimento, mas também tem alguns efeitos positivos. Do ponto de vista das empresas, dá-se um ganho quase simétrico da perda gerada do outro lado. Daí se falar em lucros extraordinários e em "windfall tax". O Estado também acaba por encaixar mais receita por via dos impostos cobrados sobre preços mais elevados. Outro efeito é o aumento da remuneração dos depósitos, que está a demorar a descolar.



Ao longo de 2022, a taxa de inflação atingiu níveis historicamente elevados, superando a barreira dos dois dígitos em outubro, nos 10,1%. Em novembro, desacelerou ligeiramente para os 9,9% e espera-se que neste mês de dezembro volte a recuar mais umas décimas - a estimativa rápida do INE é conhecida esta sexta-feira. Mas poderemos ter novos picos no início de 2023 induzidos pelas tradicionais atualizações de preços em janeiro de cada ano. Por exemplo, já se sabe que as portagens vão subir 4,9% mesmo com o travão aprovado pelo Governo e que vai custar 140 milhões de euros ao Estado; ou as rendas que vão aumentar no máximo 2%, também limitadas por decisão do executivo.



O facto é que a inflação vai continuar a reivindicar poder de compra às famílias, ou seja, bem-estar, uma vez que os rendimentos não acompanham esta subida abrupta dos preços, tirando os salários mais baixos do Estado.



Salários não acompanham



Segundo dados do INE, apesar de terem subido, em termos nominais, 4% no terceiro trimestre deste ano, os salários reais, ou seja, com os efeitos da inflação, caíram 4,7%. Já o Banco de Portugal (BdP) diz que os salários nominais no privado devem crescer 5,4% em 2022. A inflação esperada é de 8,1% para o conjunto do ano (medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor). "Em 2022, o aumento nominal dos salários por trabalhador no setor privado implica uma redução em termos reais de cerca de 1% refletindo o aumento acentuado e imprevisto dos preços", indicou no boletim económico de dezembro.





E se durante este ano o poder de compra caiu, em 2023 deverá estagnar, prevê o BdP. "Projeta-se uma variação real dos salários no setor privado aproximadamente nula em 2023, que aumenta para cerca de 2%, em média, em 2024-25", aponta.





Mas os impactos da elevada inflação na situação financeira das famílias fazem-se também por outras vias, com o aumento das taxas de juro do BCE. A autoridade monetária já garantiu que vai continuar o ciclo de subidas para travar a escalada de preços, mesmo que tal seja feito à custa de uma quebra da atividade económica, podendo levar a uma recessão na Zona Euro, ainda que ligeira.





Taxas de juro mais elevadas representam um encargo mais pesado para as famílias com créditos, sobretudo à habitação, com o impacto a ser mais marcado para as famílias de menores rendimentos e mais endividados, sublinha o BdP.