Preços na produção industrial sobem em janeiro mais de 30% na zona euro e na UE

Os preços na produção industrial tiveram, em janeiro, o sexto aumento homólogo consecutivo ao subirem 30,6% na zona euro e 30,3% na União Europeia (UE), impulsionados pelo setor da energia, divulga esta quinta-feira o Eurostat. Na variação em cadeia, o indicador avançou 5,2% na zona euro e 4,9% na UE.Face a janeiro de 2021, os preços na produção industrial tiveram o maior aumento no setor da energia (85,6%), sendo que excluindo este, a subida do indicador é de 11,7%.Já na UE, o setor da energia conheceu uma subida homóloga de 82,6% e, se este for excluído, a subida de preços da produção industrial é de 12%.De acordo com o gabinete estatístico europeu, em termos homólogos, os preços na produção industrial avançaram em todos os Estados-membros, particularmente na Irlanda (60,5%), Roménia (57,3%) e Dinamarca (54%).Já na variação em cadeia, os preços na produção industrial relativos ao setor da energia subiram 11,6% na zona euro e 10,7% na UE, sendo que excluindo a produção energética as subidas mensais no indicador são de 2,2% e de 2%, respetivamente.A Roménia (12%), a Bélgica (10,2%) e a Eslováquia (8,7%) são os países que registaram as maiores subidas mensais nos preços na produção industrial e a Irlanda (-11,4%), a Suécia (-0,7%) e o Luxemburgo (-0,3%) os principais recuos. Em Portugal, o indicador avançou 20,3% na variação homóloga e 0,2% face a dezembro.