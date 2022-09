Espanha trava transferência de água do Douro para Portugal

O governo espanhol ordenou a interrupção de transferência de água do Douro para Portugal após o alarme causado pela descarga drástica de reservas, escreve esta quarta-feira o Público.

Segundo o jornal, estavam em causa as transferências previstas na Convenção de Albufeira, mas contestadas pelas comunidades regantes de Leão, Salamanca e Zamora, em Espanha, que pedem a revisão das gestão dos caudais dos rios ibéricos.

A interrupção foi anunciada pela Confederação Hidrográfica do Douro, após a ordem do Ministério espanhol da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico, escreve o Público, citando o diário espanhol El Periódico de España.

A decisão ocorreu após um protesto de e 3000 agricultores no centro da cidade de Leão que se opunham à transferência para Portugal de 400 hectómetros cúbicos.

O Governo espanhol, porém, afirma que "em nenhum momento foi por causa dessas ameaças" que tomou a decisão de parar o débito de caudais para Portugal.

O Público escreve também que a interrupção contraria a posição anteriormente assumida pelo executive espanhol, segundo a qual qualquer decisão de redução do caudal não é tomada "de forma discricionária ou de acordo com considerações caprichosas".

O jornal escreve também que a disputa pelo acesso à água dos rios internacionais pode aumentar de intensidade neste outono com o novo plano hidrológico para a Bacia do Tejo, que reduzirá caudais para as regiões de Almería, Múrcia e Alicante, estando em dúvida se haverá também menor débito para o troço do Tejo em Portugal.