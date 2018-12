Espanha vai aumentar salário mínimo em 22% para 900 euros

O Governo espanhol comprometeu-se a aprovar, já na próxima semana, um aumento do salário mínimo, que passará a cifrar-se nos 900 euros.

A subida prevista no salário mínimo espanhol implica um aumento de 22% relativamente ao montante praticado actualmente. Esta proposta será aprovada por decreto-lei no dia 21 de Dezembro e deverá entrar em vigor em Janeiro de 2019, anunciou Pedro Sánchez, esta quarta-feira, 12 de Dezembro.

O primeiro-ministro espanhol afirma que, com esta medida, pretende "impulsionar a prosperidade em todos os territórios" que compõem o país. O decreto será aprovado em Barcelona, numa altura em que o Governo é alvo de protestos anti-austeridade e tem como um dos principais dilemas as tensões com a região da Catalunha.

A iniciativa do Governo castelhano surge numa altura em que os países vizinhos – França e Portugal – também aprovaram aumentos, embora as oscilações sejam bastante diferenciadas. Em França, Emmanuel Macron anunciou que pretende aumentar o salário mínimo nacional em 100 euros, numa altura em que o Executivo francês é alvo de duros protestos pela política fiscal. Em conjugação com o aumento automático que já estava previsto, para compensar a inflação, um trabalhador com o salário mínimo em França deverá levar 1.310 euros para casa ao fim de cada mês do próximo ano.

Em Portugal, o Executivo liderado por Costa optou por elevar o salário mínimo de 580 para 600 euros, embora no caso da função pública, o "patrão Estado" coloque o novo patamar mínimo nos 635 euros.