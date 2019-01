Reuters

Não há margem para dúvidas: o aumento de 22% em Espanha representa o maior crescimento percentual, em termos brutos, do salário mínimo mensal entre os países da União Europeia entre 2018 e 2019, segundo a recolha feita pelo Negócios. A subida do salário mínimo em Portugal é das mais curtas, mas existem várias ressalvas a fazer nesta comparação.Em janeiro de cada ano os Governos determinam se e quanto sobe o salário mínimo de cada país, maioritariamente tendo em conta a inflação do ano anterior. Mas há quem vá mais longe ou quem deixe o montante inalterado, consoante o ciclo económico e político que se vive.Em Portugal, desde 2015 que o salário mínimo aumenta. O regresso das subidas aconteceu no último ano do Governo PSD/CDS, tendo sido dada continuidade pela atual solução governativa com subidas mais expressivas. Nos quatro anos da legislatura, o salário mínimo acumula um crescimento de 19% ao fixar-se nos 600 euros a 14 meses (para a comparação europeia utiliza-se o valor de 700 euros a 12 meses). Entre 2018 e 2019, a subida percentual é de 3,4% (20 euros).Este crescimento fica aquém da variação percentual registada pela maior parte dos países europeus que têm salário mínimo, tal como mostra o gráfico. A Dinamarca, Itália, Chipre, Áustria, Finlândia e a Suécia não têm um salário mínimo nacional.Espanha lidera com 22,2%, seguido da Hungria com 11,2%, da República Checa com 10,9%, da Bulgária com 9,6% e da Polónia com 9,4%. À exceção de Espanha, estes países referidos têm salários mínimos mais baixos do que Portugal.Na faixa dos salários mínimos próximos do português encontra-se o grego que vai aumentar 8,5% e o maltês que vai subir 1,6%. Na faixa dos maiores salários mínimos está o do Luxemburgo que aumenta 3,6%, o da Irlanda que sobe 2,6% e o da Holanda que sobe 3%.Contudo, estas comparações merecem muitas ressalvas. A primeira e mais importante delas é que estes valores são brutos, ou seja, não é descontado o valor dos impostos que se pagam em cada país. Em Portugal, um trabalhador com o salário mínimo paga segurança social (11%), mas não retém IRS na fonte.Mas há países onde os trabalhadores que auferem o salário mínimo pagam IRS, como é o caso da Alemanha e da França. Só por si esta diferença pode criar distorções no valor real que se leva para casa. O Eurostat faz a comparação em paridades de poder de compra para tentar retirar da equação o custo de vida de cada país, mas não faz as contas em termos líquidos - até porque esse valor depende do agregado familiar em questão.Esta diferença leva também a que seja possível em alguns países aumentar o salário mínimo líquido sem aumentar o valor bruto através da redução dos impostos. Vai ser esse o caso francês com o anúncio de aumento de 100 euros feito por Emmanuel Macron que não terá encargos para os trabalhadores, tal como o Negócios já explicou.No caso belga, também ainda não há nenhum aumento do salário mínimo legislado, mas o alívio fiscal gradual implementado pelo Governo está a ter um impacto positivo no salário mínimo líquido, inclusive em 2019.Para os países que têm moeda diferente do euro, é possível que existam ligeiras diferenças uma vez que os dados utilizados como referência para 2018 são do Eurostat e os dados para 2019 foram recolhidos pelo Negócios e convertidos com a taxa de câmbio atual.É ainda de realçar que há países onde o salário mínimo corresponde a menos horas semanais de trabalho do que noutros países. Por exemplo, é esse o caso de França onde se trabalha 35 horas semanais. Isto significa que o montante pago por hora pode ser superior a países com um salário mínimo maior, mas onde se trabalha mais horas também.Apesar de nas variações percentuais figurar na parte mais baixa da tabela, o salário mínimo português continua a estar no meio da tabela quando se compara o valor nominal. Nessa ótica Portugal manteve-se no mesmo lugar face a 2018.Há 12 países na União Europeia com maiores salários mínimos do que o português e 10 Estados-membros com salários mínimos mais baixos. Há seis países sem salário mínimo nacional.As duas mudanças significativas – ainda que possam ser diferentes em termos líquidos – acontecem na parte superior com o Reino Unido a ultrapassar o salário mínimo de França. E na parte inferior com a Letónia – que não aumentou - a ser ultrapassada pela Hungria e pela Roménia.