Esperança média de vida é maior no Norte e Centro de Portugal

A esperança média de vida aumentou em todo o território nacional, mas é no Norte e Centro que os portugueses podem esperar viver mais tempo, conta o Instituto Nacional de Estatística, no boletim publicado esta quinta-feira, 26 de setembro.





A esperança de vida à nascença em Portugal foi estimada em 80,80 anos para o total da população, nos três anos entre 2016 e 2018. Mas são duas as regiões que mais puxam pela estatística: o Norte mostra uma esperança média de vida de 81,18 anos e o Centro de 81,11.





O Cávado afirma-se como a região com a esperança mais alta no país, de 81,81 anos. No centro, a região de Leiria é a "campeã" dos anos de vida, chegando aos 81,50. No extremo oposto fica a Região Autónoma dos Açores, onde a esperança média de vida se fica pelos 77,85 anos.





Homens aproximam-se das mulheres

O sexo masculino tem tipicamente uma esperança média de vida inferior à das mulheres. Esta tendência mantém-se, mas a diferença é menos acentuada: no triénio terminado em 2018, os homens podiam esperar viver 77,78 anos e as mulheres 83,43 anos. São separados por 5,65 anos, que comparam com os 6,02 registados pelo INE entre 2008 e 2010.





Lisboa é o local onde as diferenças entre homens e mulheres são menos notórias no que toca à longevidade, enquanto na Madeira e nos Açores a distância é maior.