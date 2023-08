Europeus mais otimistas em relação à inflação e ao crescimento económico

Tal como em maio, os consumidores europeus mantêm-se otimistas em relação à inflação. A mediana das respostas dos inquiridos no estudo publicado esta terça-feira pelo Banco Central Europeu (BCE) referente a junho aponta para uma expectativa de inflação a rondar os 3,4%, um 0,5 pontos percentuais mais baixos do que no mês anterior. Em relação à expectativa para os próximos três anos, a mediana das respostas baixou também dos 2,5% para 2,3%.





Sobre a inflação no último ano, o estudo, referente ao mês de junho, refere que a taxa mediana de perceção da inflação se manteve em 8%, tal como já tinha sido registado em maio.





Recorde-se que, de acordo com os dados revelados pelo Eurostat no início do mês, a taxa de inflação na Zona Euro passou de 5,5% em junho para 5,3% em julho. O valor decresceu pelo terceiro mês consecutivo e aproxima-se da meta de 2% definida pelo Banco Central a médio prazo.





O BCE refere que "as expectativas de inflação se mantiveram muito abaixo da taxa de inflação passada percecionada, em especial no horizonte de três anos" e que os inquiridos mais jovens "continuam a comunicar perceções e expectativas de inflação inferiores às dos inquiridos mais velhos".





Europeus otimistas em relação ao crescimento e aos gastos



As expectativas dos europeus em relação ao crescimento económico também são ligeiramente mais otimistas, mas ainda assim negativas. Em maio, os inquiridos previram um crescimento de -0,7% e em junho esse valor passou para -0,6%.





O BCE ressalva que, em comparação com março de 2023, "as expectativas de crescimento económico foram menos negativas em 0,4 pontos percentuais e as expectativas para a taxa de desemprego menos 0,7 pontos percentuais, o que reflete um sentimento mais positivo sobre as perspetivas económicas".





Em relação ao rendimento, os consumidores europeus esperam, à semelhança do que já esperavam em maio, que o mesmo cresça 1,2%. Nas despesas, as expectativas são também mais otimistas: os consumidores esperam agora que a despesa aumente em torno de 3,4%, o valor mais baixo desde março de 2022.





No último ano, os inquiridos estimam que os seus gastos tenham aumentado cerca de 6,7%, um valor também semelhante ao divulgado na sondagem de maio.





Previsão de aumento da prestação





Em questão de habitação, os consumidores esperam que o preço da prestação da casa aumente 2,1% nos próximos 12 meses, mantendo o valor de maio e estabilizando-se como o valor mínimo do último ano.





A perceção do acesso ao crédito no último ano voltou a abrandar, como já tinha acontecido em maio, e as expectativas de acesso ao crédito no próximo ano manteve-se praticamente inalterada.