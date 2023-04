Europeus contam gastar mais nos próximos meses apesar de verem rendimentos a cair

reflete as expectativas mais baixas dos consumidores em famílias com rendimentos medianos ou abaixo da mediana", nota o BCE.



Consumidores mais otimistas sobre evolução da economia





Os europeus estão menos otimistas em relação ao custo de vida. O inquérito mensal às expectativas dos consumidores, divulgado esta quarta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE), aponta para um crescimento de 3,9% na despesa nominal nos próximos 12 meses, enquanto se antevê uma queda nos rendimentos das famílias.O estudo do BCE mostra que, em comparação com janeiro, a perceção da despesa nominal nos últimos 12 meses aumentou de 6,3% para 6,6% em fevereiro. E com as despesas a pesarem mais no orçamento das famílias, as expectativas para os próximos 12 meses apontam para que esse aumento dos gastos familiares seja mais persistente.Os consumidores apontam agora para um crescimento da despesa nominal na ordem dos 3,9% nos próximos 12 meses, quando em janeiro era de 2,8%. Embora se trate de um aumento ligeiro, é particularmente significativo o aumento das expectativas de custo de vida maior, sobretudo junto dos inquiridos mais velhos (55 a 70 anos).Já no que toca aos rendimentos, as expectativas são menos favoráveis do que em janeiro. Os consumidores europeus antecipam que o seu rendimento nominal aumente 1,2% nos próximos meses, quando em janeiro previam que essa subida fosse de 1,3%. Essa pequena diminuição "Por outro lado, os inquiridos continuam a antever uma contração da economia da Zona Euro, mas as expectativas sobre a evolução económica têm vindo a melhorar. O inquérito do BCE aponta para uma melhoria das expectativas dos consumidores de -1,2% em janeiro para -0,9% em fevereiro.Em linha com a melhoria das expectativas para o crescimento económico, as expectativas para a taxa de desemprego nos próximos 12 meses caiu para 11,5%, em comparação com os 11,6% registados no mês anterior. Ainda assim, os consumidores continuam a antever uma taxa de desemprego mais elevada no futuro do que a atual (11,1%).Já quanto à subida da inflação, os europeus estão mais otimistas. As expectativas para os próximos 12 meses são de que a taxa de inflação abrande para 4,9%, quando em janeiro a previsão era de 4,6%, e a previsão para os próximos três anos é de que os preços abrandem para 2,4%, ao invés do 2,5% referidos em janeiro.As expectativas sobre a inflação são mais baixas entre os mais jovens do que entre os inquiridos mais velhos. Ainda assim, todos os grupos inquiridos concordam que a inflação nos próximos anos deverá ser mais baixa do que a atualmente registada.