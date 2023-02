Ex-CEO da Mastercard é o candidato de Biden para liderar Banco Mundial

O presidente dos EUA, Joe Biden, escolheu Ajay Banga, conselheiro delegado da Mastercard e ex-CEO da mesma empresa, para candidato a líder do Banco Mundial (BM).



A escolha surge numa altura em que Washington está a pressionar a instituição para que esta aumente o seu poder financeiro e enfrente os problemas, a nível global, ligados às alterações climáticas e à saúde.

Ajay Banga "passou mais de três décadas a construir e a administrar empresas globais com êxito, criando empregos e atraindo investimento para economias em desenvolvimento", salienta o chefe da Casa Branca em comunicado.



Além disso, Biden refere que o executivo "conduziu essas mesmas empresas durante fases de transformação profunda".

Atualmente, o executivo de 63 anos é vice-presidente da norte-americana General Atlantic, tendo anteriormente desempenhado o cargo de CEO e "chairman" da Mastercard, depois de ter passado por vários cargos no Citigroup, inclusivamente como diretor geral do banco para a Ásia-Pacífico.

Ainda que o processo oficial de nomeação do presidente do Banco Mundial só seja concluído no início de maio, depois de ter arrancado esta quinta-feira, por norma é o candidato de Washington, o maior acionista do Banco Mundial, a ser eleito para comandar a instituição.

O atual líder do banco, David Malpass foi nomeado candidato pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, tendo anunciado inesperadamente na semana passada que pretende terminar o mandato mais cedo, antes de 2024.