Exportações aceleraram 8,4% em outubro

Outubro fechou com as exportações a crescerem 8,4% face ao mesmo mês do ano passado e as importações a aumentarem também, mas menos, 5,4%. Num caso e noutro, pesaram os meios de transporte: os carros nas exportações e os aviões nas compras ao exterior.

Em outubro deste ano as exportações registaram um crescimento de 8,4% face ao mesmo mês do ano passado, o que compara com um crescimento homólogo de 5,4% contabilizado em setembro, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira. Em contrapartida verificou-se um abrandamento das importações que em setembro tiveram um crescimento homólogo de 13,3%, mas que no mês seguinte se ficaram pelos 6,5% de aumento.

Curiosamente, os aumentos registados tanto nas exportações como nas importações foram impulsionados sobretudo pelo material de transporte. Nas exportações o aumento foi de 12,9% e resultou principalmente da venda de automóveis de passageiros para o exterior. Já nas importações (+19,3%) pesou outro material de transporte, maioritariamente aviões, proveniente sobretudo de França.

Por outro lado, e ao nível das importações, o INE destaca uma única redução, registada nas importações de Fornecimentos industriais.

Se retirarmos da equação os combustíveis e lubrificantes, as importações continuam a crescer, mas na casa dos 5,9%.

Os Estados Unidos foram o país para o qual as exportações nacionais mais cresceram, com um acréscimo de 46,8%, principalmente combustíveis e lubrificantes (produtos transformados). Para França o aumento também foi significativo, de 16% a mais nas exportações.





França foi também um dos países que mais se destacou no que toca às importações, com uma subida de 15,8%, maioritariamente aviões.