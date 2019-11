É esta evolução que tem levado à deterioração do défice comercial, o que penaliza as contas externas de Portugal. Desde o início do ano, o défice comercial de bens já aumentou 27% face ao mesmo período do ano passado, situando-se nos 15,6 mil milhões de euros.Excluindo os combustíveis e os lubrificantes, o défice comercial é menos expressivo, mas a tendência de agravamento é semelhante, como ilustram os dois gráficos do INE do saldo comercial acumulado nos últimos quatro anos.Focando apenas em setembro, o INE revela que as exportações cresceram 5,8% ao passo que as importações aumentaram 13,2%, mantendo-se a tendência de um crescimento superior das compras ao exterior do que as vendas ao exterior.Entre as grandes categorias de bens, "destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de Material de transporte (+19,8% e +30,1%, respetivamente) e nas importações de Combustíveis e lubrificantes (+40,4%)", explica o gabinete de estatística.No caso dos combustíveis, o aumento das importações, principalmente com origem em Espanha, deve-se, em parte, "ao encerramento para manutenção da refinaria de Sines na primeira quinzena de setembro". Tal como ocorreu no mês passado , esta paragem deverá ter contribuído também para o decréscimo das exportações de combustíveis, "o único decréscimo na globalidade das grandes categorias económicas em ambos os fluxos", assinala o INE.Quanto ao dinamismo no comércio de material de transporte, o motivo mantém-se igual ao dos meses anteriores: "O acréscimo do Material de transporte em ambos os fluxos resultou principalmente dos aumentos de Outro material de transporte (maioritariamente aviões)", esclarece o destaque. A origem desses fluxos está em França, onde está a Airbus, a fabricante de aviões de referência na Europa.(Notícia atualizada às 11h30 com mais informação)