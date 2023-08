Exportações chinesas têm maior queda desde o início da pandemia

Em julho, as exportações da China caíram 14,5% em comparação com igual período do ano passado, devido ao abrandamento de preços e a um menor dinamismo económico. Importações também contraíram.



Recuo nas exportações fez excedente comercial chinês afundar. Carlo Allegri/Reuters Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 21:46







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante As exportações da China registaram em julho a maior queda homóloga desde o início da pandemia. O montante total de bens exportados pela economia chinesa caiu 14,5%, em termos nominais (que não excluem o efeito da inflação). A explicar essa contração está a diminuição da procura e o alívio nos preços das mercadorias, mas, em volume (que permite aferir a evolução em termos reais), as exportaç ... ... Saber mais China

Exportações chinesas têm maior queda desde o início da pandemia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Exportações chinesas têm maior queda desde o início da pandemia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar