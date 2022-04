Leia Também Tudo sobre o polémico gasoduto Nord Stream 2 e as consequências da suspensão alemã

As exportações alemãs de bens e serviços atingiram 124.700 milhões de euros em fevereiro, mais 6,4% face a janeiro e mais 14,3% face ao mesmo mês de 2021, segundo dados provisórios divulgados esta segunda-feira pelo instituto federal de estatística (Destatis).As importações aumentaram 4,5% em relação a janeiro e recuperaram 24,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, para 113.100 milhões de euros.A maior economia europeia acumulou um excedente comercial de 11.500 milhões de euros, contra 18.200 milhões em fevereiro de 2021 e 8.900 milhões de euros em janeiro deste ano, em dados corrigidos dos efeitos sazonais e de calendário.As exportações para os Estados-membros da zona euro aumentaram 9,2% em fevereiro em comparação com janeiro, para 46.800 milhões de euros, enquanto as exportações para países da UE que não partilham a moeda comum aumentaram 13,0%, para 21.000 milhões de eurosAs vendas da Alemanha para países terceiros fora da União Europeia (UE) aumentaram 2,1% em fevereiro em comparação com o mês anterior, para 56.900 milhões de euros.A maior parte das exportações alemãs em fevereiro destinaram-se aos Estados Unidos, tendo aumentado 2,7% face a janeiro, para 11.200 milhões de euros.As exportações para a China aumentaram 6,4% para 9.500 milhões de euros e 0,7% para o Reino Unido, para 5.700 milhões de euros.A maioria das importações em fevereiro foi da China, da qual foram importados bens e serviços no valor de 13.800 milhões de euros, mais 4,8% do que em janeiro.As importações dos Estados Unidos caíram 2,5% para 6.300 milhões de euros e do Reino Unido 3,6% para 2.600 milhões de euros.Entretanto, as exportações para a Rússia caíram 6,3% para 2.400 milhões de euros em fevereiro, e as importações 7,3% para 3,.700 milhões de euros.O comércio externo com a Rússia só foi restringido a partir do final de fevereiro devido à invasão da Ucrânia e as sanções impostas contra Moscovo.Os números das estatísticas do comércio externo de março já mostrarão provavelmente até que ponto estas sanções, outras medidas de restrição das exportações e o comportamento não sancionado dos intervenientes no mercado estão a afetar o comércio externo alemão com a Rússia.Excluindo os efeitos sazonais e de calendário, a Alemanha exportou 123.300 milhões de euros de bens e serviços em fevereiro, enquanto as importações de bens e serviços da economia alemã para a Rússia ascenderam a 111.900 milhões de euros.