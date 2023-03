Faltam indicadores para medir impacto do PRR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A prioridade do Governo tem estado “apenas” em gastar os 16,6 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas a análise ao impacto e resultados da aplicação dessas verbas não deve ser descurada, para garantir que são devidamente implementadas. Quem o diz é o Instituto de Políticas Públicas (IPP) e o Think Tank – Iniciativa Antifraude, num estudo que será apresentado

...