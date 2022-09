Famílias britânicas vão ter fatura anual de energia limitada a 2.500 libras

As família britânicas vão, a partir de outubro, contar com uma medida destinada a limitar a 2.500 libras esterlinas (cerca de 2.900 euros ao câmbio atual) a fatura do gás e da eletricidade, anunciou nesta quinta-feira a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, ao anunciar no parlamento novos planos de resposta à escalada dos preços da energia.

A medida, designada como Garantia de Preço de Energia, vai aplicar-se a partir de 1 de outubro por via de descontos sobre os custos unitários de gás e luz, e inclui a suspensão de taxas ambientais.

A iniciativa fará com que "uma família típica não pague mais de 2.500 libras por ano pelos próximos dois anos", segundo a comunicação da medida feita também pelo novo responsável pela Economia, Jacob Rees-Mog, citada pelo The Guardian. O executivo de Downing Street estima poupanças anuais de mil libras por família.

Empresas, organizações do setor social e público gozarão da mesma medida, mas por seis meses.

Os custos da medida serão detalhados apenas no final do mês.

Do pacote anunciado pela líder do governo no parlamento consta também a promessa de assegurar às empresas que operam no mercado grossista de energia um volume de liquidez de 40 mil milhões de libras.

O governo britânico defende que as medidas agora apresentadas contribuirão para mitigar em cinco pontos percentuais a escalada da inflação.

Apesar dos custos previstos das medidas ainda não terem sido revelados, números internos avançados pela imprensa britânica apontam para um valor em torno dos 150 mil milhões de libras, com 90 mil milhões destinados a apoiar a fatura energética das famílias.