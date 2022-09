Liz Truss, uma primeira-ministra que sabe mudar de ideias

A carreira no governo começou em 2021, como subsecretária parlamentar de Estado para Assistência para o Departamento de Educação. Foi depois secretária de Estado do Ambiente, secretária de Estado do Comércio Internacional, entre outros cargos, até chegar a ministra dos Negócios Estrangeiros.



Sublinhando a sua faceta de camaleão político, Truss apoiou, em 2016, a campanha para o Reino Unido permanecer na União Europeia, mas após o resultado mudou de campo.



Começou por defender que o Brexit seria uma "tripla tragédia" - "mais regras, mais formulários para preencher e mais atrasos no comércio com a União Europeia" -, defendida apenas por quem "vive na terra dos cucos nas nuvens". Seis anos depois, Truss afirma-se convicta eurocética.



Apesar dos escândalos, manteve-se sempre fiel a Boris Johnson. Na corrida a primeira-ministra, prometeu cortar impostos, mesmo com as crescentes preocupações com o aumento da inflação, e espera-se que seja mais conservadora que o antecessor com gastos na área social.