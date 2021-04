Famílias carenciadas recebem 1.300 euros para combater pobreza energética

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o Governo vai avançar com uma estratégia nacional para reduzir a pobreza energética, que conta com uma dotação total de 130 milhões de euros. Deste montante, 26 milhões serão destinados a famílias com carências económicas, que irão receber "vouchers" de 1.300 euros para tornar a casa mais eficienteA informação é avançada esta quinta-feira, 15 de abril, pelo Jornal de Notícias , que detalha que o programa, chamado "vouchers eficiência", deverá chegar a 100 mil famílias. O primeiro concurso, que o Ministério do Ambiente espera lançar este verão, terá os tais 26 milhões de euros para distribuir e deverá chegar a, pelo menos, 20 mil agregados, dependendo das candidaturas e do investimento que cada família necessite.Os vales cobrirão a totalidade das despesas para tornar as casas mais eficientes e serão aplicados diretamente na compra de fogões elétricos, aquecedores, equipamentos para arrefecer a casa ou, ainda, na instalação de painéis solares para a produção de energia para autoconsumo. O dinheiro também poderá ser utilizado para pagar obras que melhorem a eficiência energética das habitações, incluindo substituição de portas, de janelas ou do revestimento de paredes exteriores e de coberturas.