Preços da eletricidade e gás baixaram ligeiramente na UE na segunda metade de 2020

Os dados divulgados pelo Eurostat, o gabinete estatístico da União Europeia, mostram baixas ligeiras no preço da eletricidade e gás pago pelas famílias na segunda metade de 2020. No período analisado, uma família na União Europeia poderia pagar pela eletricidade um preço médio de 21,3 euros por 100 kWh, um recuo ligeiro face aos 21,7 euros cobrados no período homólogo em 2019.Já no caso do gás natural, também foi contabilizada uma descida ligeira nos países da União Europeia, para os 7 euros por 100 kWh. Ainda assim, comparando com o semestre anterior (janeiro e junho de 2020) as famílias da UE viram os preços aumentar ligeiramente, quando 100 kWh estavam próximos dos 6 euros.O Eurostat revela que as taxas cobradas ao consumidor pesaram 40% nas contas de eletricidade das famílias no segundo semestre de 2020. No caso da fatura do gás, os impostos aproximavam-se de um terço do total da fatura de gás (32%).O preço do gás baixou em 21 dos 24 Estados-membros contabilizados nestes dados, na segunda metade de 2020. Portugal contrariou a tendência e faz parte dos três países, a par da Alemanha e da Holanda, que aumentaram o preço desta fonte de energia.Em Portugal, o preço do gás subiu 0,9% face ao segundo semestre de 2019, com o Eurostat a apontar que a subida é justificada pelo custo da energia e por aumento de impostos. O aumento do preço do gás em Portugal está longe da subida registada na Alemanha, a maior da União Europeia na segunda metade de 2020. Na Alemanha o preço do gás aumentou 5,4% e na Holanda 4,7%.Em sentido contrário, as maiores descidas no preço do gás foram contabilizadas na Lituânia (-27,3%), Bulgária (-21,2%) e na Letónia (-20,2%). No caso dos dois primeiros países a descida acentuada nos preços é justificada pela redução de impostos e pela baixa nos custos de energia. No caso da Letónia, o Eurostat indica que a descida de preços está maioritariamente ligada ao custo da energia.Na segunda metade de 2020, os preços mais baixos de gás por 100 kWh podiam ser encontrados na Letónia (2,8 euros), Lituânia (3 euros) e na Hungria (3,1 euros). As famílias pagavam mais por 100 kWh de gás na Holanda (10,1 euros), Itália (9 euros) e Espanha (8,9 euros).Os preços da eletricidade caíram em 14 países da União Europeia na segunda metade de 2020, comparando com o mesmo período de 2019. Portugal está na lista de países onde o preço da eletricidade baixou, com uma redução próxima dos 2,5%.É na Holanda que o preço mais desceu (-33,8%), seguida pelo Chipre (-24,1%) e pela Suécia (-17,2%). Em sentido contrário, as maiores subidas no preço da eletricidade, impulsionadas pelo custo da energia, foram registadas no Luxemburgo, Polónia e Eslováquia. No caso do Luxemburgo, a subida ultrapassou os 10%.Era na Bulgária que a conta da eletricidade menos pesava às famílias no período em análise. Nesse país uma família pagava 9,8 euros por 100 kWh de eletricidade na segunda metade de 2020, abaixo dos 10,1 euros praticados na Hungria e dos 12,9 euros na Estónia.Na Alemanha, a conta da eletricidade é a mais cara da União Europeia: os mesmos 100 kWh de eletricidade chegavam aos 30,1 euros. A Dinamarca e a Bélgica tinham os segundos e terceiros preços mais elevados da UE, com 28,2 euros e 27 euros, respetivamente.