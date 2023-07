Famílias da Zona Euro pouparam menos no primeiro trimestre

Menos poupanças e menos investimentos por parte das famílias, indicam os dados divulgados pelo serviço estatístico da União Europeia (UE) esta terça-feira.



De acordo com o Eurostat, a taxa de poupança das famílias na Zona Euro recuou para 14,1% nos primeiros três meses do ano, face aos 14,6% do trimestre homólogo. Ainda assim, ficou ligeiramente acima dos 14,0% do trimestre anterior.





A taxa de investimento dos agregados familiares ficou nos 10,3%, o que significa um abrandamento homólogo (10,4%) e uma subida na variação em cadeia (9,8%).





Quanto aos dados sobre empresas, a margem de lucro foi de 40,3%, estável face ao trimestre anterior, mas abaixo do trimestre homólogo (42,0%).





A taxa de investimento das empresas subiu para os 24,1%. No período homólogo estava em 23,8% e no último trimestre de 2022 ficou em 23,9%.