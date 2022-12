Fisco enfrenta ação em tribunal por não cobrar IMI sobre barragens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Câmara de Miranda do Douro pretende avançar, em janeiro, com uma ação em tribunal que visa forçar a Autoridade Tributária a cobrar IMI sobre duas barragens, Picote e Miranda, instaladas no concelho e vendidas em 2020 pela EDP a um consórcio liderado pela francesa Engie, a Movhera.

A notícia é avançada nesta segunda-feira pelo Público, segundo o qual a autarquia liderada por Helena Barril (PSD/CDS-PP) reclama ser sujeito ativo de imposto e credora da receita fiscal.

Na ação que pretende apresentar ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, o município pretende que o fisco inscreva as barragens nas matrizes prediais, conduza uma avaliação sobre IMI a pagar, o liquide e entregue a receita à autarquia, escreve o jornal.

Além desta ação, em conjunto com o município de Mogadouro a autarquia de Miranda do Douro pretende também contestar nos tribunais os contornos em que ocorreu a venda dos direitos de concessão, subconcessão e licenças de exploração das centrais hidroelétricas do Douro.