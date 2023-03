Folga financeira das famílias afundou para 6,1% em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de poupança das famílias afundou de 9,9% para 6,1% no último ano, marcado por uma inflação média anual de 7,8% e por uma aceleração nas despesas das famílias que não foi compensada na evolução dos rendimento, avança nesta sexta-feira o INE.

A redução das poupanças ocorreu com uma subida de 12,5% nas despesa de consumo final das famílias, perante um crescimento no rendimento bruto disponível das famílias de 7,8%, mostram as contas das famílias publicadas pelo INE.

Leia Também Certificados captam quase 2 mil milhões de poupanças das famílias em fevereiro

Os dados anuais refletem a disponibilidade ou necessidade de as famílias continuarem a gastar consumindo poupanças, alimentando desta forma a economia. Mas, os indicadores relativos ao quarto trimestre apontam já para alguma contenção, de resto esperada.

Leia Também Função Pública terá aumento adicional de 1%

Em termos nominais e agregados, sem descontar o efeito da inflação na evolução do consumo, os gastos das famílias aumentaram 3% nos últimos três meses do ano, em cadeia. Já os rendimentos subiram mais: também em termos nominais, 3,3%, segundo o INE.

Cerca de 55% da evolução dos rendimentos é explicada pelo crescimento de salários (1,8 pontos percentuais dos 3,3% de subida), com as transferências sociais (líquidas de contribuições sociais) a pesarem também significativamente (0,9 pontos percentuais).

Leia Também Famílias com poupanças acima de 29.786 euros fora da bonificação dos juros

Mas no indicador mais adequado para medir a evolução de rendimento das famílias, a subida é bastante menor. O rendimento disponível bruto, ajustado para incluir benefícios com alguns bens ou serviços públicos adquiridos, considerado em termos per capita e descontando o impacto da inflação, subiu 0,6% (1,1% em termos anuais).

Já o consumo individual pesando a despesa das Administrações Públicas com bens e serviços que se destinam ao consumo das famílias, também deflacionado e expresso em valores per capita, aumentou 5,0% em termos anuais, segundo o INE.

O rendimento disponível bruto ajustado das famílias per capita estava no quarto trimestre em 18,3 mil euros.