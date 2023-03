Certificados captam quase 2 mil milhões de poupanças das famílias em fevereiro

Ao todo, o montante aplicado pelas famílias em certificados subiu para 39.135 milhões de euros, com destaque para um aumento da procura por certificados de aforro, que tem vindo a ganhar maior atratividade dada a indexação da sua remuneração à Euribor, que reage de forma imediata à subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE).

Leia Também Banca combate certificados com melhores juros nos depósitos

O dinheiro aplicado pelas famílias em produtos de poupança do Estado subiu pelo décimo primeiro mês consecutivo em fevereiro. É o que revelam dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta quinta-feira, que mostram que os "stocks" de certificados de aforro e Tesouro aumentaram 1,989 mil milhões de euros no segundo mês do ano.Só em certificados de aforro, o montante aplicado pelas famílias chegou aos 25.093 milhões de euros em fevereiro, mais 2,56 mil milhões do que em janeiro. Em dezembro, o montante destes produtos tinha ascendido a 19.626 milhões de euros, fechando assim o ano com o maior saldo de sempre.A subida acentuada nos "stocks" de certificados de aforro tem compensado a queda registada nos certificados do Tesouro há mais de um ano. Em fevereiro, os certificados do Tesouro voltaram a captar menos poupanças, tendo o "stock" caído 570.07 milhões de euros para 14.042 milhões, tinha sido de 16.612 milhões em janeiro.