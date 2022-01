Fórum Económico Mundial regressa a Davos em maio

Leia Também Fórum Económico Mundial cancela edição prevista para Singapura

A organização do Fórum Económico Mundial anunciou esta sexta-feira a nova data da reunião anual. Depois de ter sido adiado em dezembro, devido à ómicron, o evento regressa a Davos, na Suíça, de 22 a 26 de maio.No comunicado, a organização indica que esta será a primeira reunião anual em formato presencial desde que a pandemia começou, em 2020.Neste regresso à localidade suíça, o evento abordará temas como a recuperação da pandemia, o combate às alterações climáticas, o futuro do trabalho ou ainda o uso de tecnologia naquela que é descrita como a "quarta revolução industrial"."Depois de todas as reuniões virtuais dos últimos dois anos, os líderes da área política, empresarial e da sociedade civil têm de finalmente voltar às reuniões presenciais", indica Klaus Schwab, fundador e ‘chairman’ executivo do Fórum Económico Mundial. "Temos de estabelecer uma atmosfera de confiança que é realmente necessária para acelerar a ação colaborativa e responder aos vários desafios que enfrentamos."A organização indica que vai continuar a colaborar de forma próxima com o governo suíço para acompanhar a situação de saúde pública no país. A reunião decorrerá desde que todas as condições estejam reunidas para "garantir a saúde e segurança de todos os participantes e da comunidade que recebe o evento", indica o comunicado.